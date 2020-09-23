شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى أولى جولات دورى مرتبط 2000 لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت على مدار اليوم الأربعاء مواجهات مهمة فى أولى جولات دورى مرتبط كرة اليد مواليد ٢٠٠٠ هاى صعيد المجموعتين الأولى و الثانية ، حيث شهدا المجموعة الأولى فوز كلا من ، الزمالك على سموحة ٣١/٢٥ و بترول أسيوط على أسيوط الرئاسى ٣١ /٢٩ ، فيما تعادل الجزيرة مع حدائق الأهرام ٢٥/٢٥ .

أما على صعيد المجموعة الثانية فشهدت فوز كلا من ، الأهلى على الزهور ٣٠ /٢١ و البنك الأهلى على الشمس ٢٧/٢٤ و سبورتنج على بورسعيد ٢٧/٢٢ و الأوليمبى على المعادى ٢٦ /٢٢ .

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد