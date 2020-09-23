هل يرحل فايلر عن الأهلى بعد مباراة نادي مصر الليلة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تكون مباراة نادي مصر الليلة هي الأخيرة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع القلعة الحمراء؟ سؤال فرض نفسه بقوة على سطح الأحداث الكرية المصرية بصفة عامة وداخل جدران الاهلي على وجه الخصوص بعدما بات رحيل المدرب السويسري عن القلعة الحمراء مسألة وقت فقط.
ومن المقرر أن بحسم الخطيب موقف فايلر مع لجنة التخطيط بالنادي التى يترأسها محسن صالح والذي يميل هو الأخر لفكرة رحيل فايلر حالياً والبحث عن مدرب أخر يقود الفريق في المباريات المقبلة محلياً وأفريقياً خاصة وأن الفريق حسم الدوري رسمياً مؤخراً.
وطلب فايلر السفر إلى بلاده في الأول من أكتوبر المقبل في أجازة خمسة أيام لزيارة أسرته الت تُقيم هناك.
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