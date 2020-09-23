شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل فايلر عن الأهلى بعد مباراة نادي مصر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تكون مباراة نادي مصر الليلة هي الأخيرة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع القلعة الحمراء؟ سؤال فرض نفسه بقوة على سطح الأحداث الكرية المصرية بصفة عامة وداخل جدران الاهلي على وجه الخصوص بعدما بات رحيل المدرب السويسري عن القلعة الحمراء مسألة وقت فقط.

الساعات الأخيرة شهدت تطورات مُثيرة في مستقبل فايلر مع الاهلي بعدما أبلغ المدير الفني إدارة النادي مُتمثلة في محمود الخطيب رئيس الاهلي خلال الجلسة التى جمعتهما أمس الأول ، الأثنين، أنه لا يشعر بالأرتياح في مصر ويعاني من أزمات كثيرة ويرغب في تأجيل حسم مصيره مع الاهلي لما بعد إنتهاء مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا.. Advertisements

ومن المقرر أن بحسم الخطيب موقف فايلر مع لجنة التخطيط بالنادي التى يترأسها محسن صالح والذي يميل هو الأخر لفكرة رحيل فايلر حالياً والبحث عن مدرب أخر يقود الفريق في المباريات المقبلة محلياً وأفريقياً خاصة وأن الفريق حسم الدوري رسمياً مؤخراً.

وطلب فايلر السفر إلى بلاده في الأول من أكتوبر المقبل في أجازة خمسة أيام لزيارة أسرته الت تُقيم هناك.