شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل في مواعيد مباريات الجولة 19 للمجموعتين الثانية والثالثة بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة إقامة مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعتين الثانية والثالثة، بالقسم الثاني، الساعة 3 عصرا بدلا من إقامتها الساعة 3.30 عصرا ، كما قررت إدارة المسابقات، إقامة مباراتي نادي الفيوم أمام بني سويف المقرر لها 26 سبتمبر بالجولة 19، والإعلاميين المقرر لها 7 أكتوبر بالجولة 21، بملعب الأسيوطي الفرعي رقم "1" في تمام الثالثة عصرا، بدلا من ملعب مصر المقاصة بالمدينة الرياضية بدمو، وذلك لعدم ورود موافقات الجهات الأمنية على إقامة المباريات المتبقية لنادي محافظة الفيوم على استاد الفيوم الرئيسي.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الثامنة عشر بدورى القسم الثانى عن العديد من المفاجآت ففى المجموعة الأولى نجح البنك الأهلى في تحقيق فوز ثمين على شبان قنا بهدفين مقابل لا شئ رافعًا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول للمجموعة مناصفة مع بنى سويف الذى فاز أيضا بخمسة أهداف مقابل هدفين على ديروط ، في الوقت نفسه فشل الألومنيوم في المحافظة على تقدمه بهدفين نظيفين على طهطا واكتفى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ويبتعد كثيرا عن سباق المنافسة على الصعود .

وجاءت باقى نتائج المجموعة على النحو التالى فوز سوهاج على تليفونات بنى سويف بهدف مقابل لا شىء، والمنيا على الفيوم بهدفين مقابل هدف، وبترول أسيوط على الإعلاميين بهدفين نظيفين.

وفى المجموعة الثانية حقق سيراميكا كليوباترا فوزا غاليا على كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ ليواصل تربعه على قمة المجموعة برصيد 35 نقطة ، بينما قفز بتروجت للمركز الثانى بعد تحقيقه لفوز مثير على الترسانة بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 32 نقطة ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 15 نقطة فى المركز قبل الأخير للمجموعة واقترب بقوة من الهبوط للقسم الثالث فى سابقة هى الأولى من نوعها على أحد اكبر القلاع الرياضية فى مصر ، بينما استطاع منتخب السويس الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 28 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الفريق الشرطى عند 31 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة .

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وجاءت باقى نتائج المجموعة فوز النصر على المريخ البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ ، ، وتعادل جمهورية شبين والنجوم بهدف لمثله ، وفوز القناة على الزرقا بهدفين مقابل هدف.

وفى المجموعة الثالثة استعاد غزل المحلة قمة المجموعة الثالثة بعد فوزه خارج ملعبه على الرجاء المطروحى بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 35 نقطة فى صدارة المجموعة ، فى الوقت الذى حقق فيه فاركو فوزا غاليا أيضا خارج ملعبه على المنصورة بنفس النتيجة ليصبح فى المركز الثانى مناصفة مع المحلة وبفارق الأهداف فقط ، بينما خسر دمنهور على ملعبه من دكرنس بهدفين نظيفين ليهبط للمركز الثالث للمجموعة ، وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز أبو قير للأسمدة على الحمام برباعية نظيفة ، وبلدية المحلة على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف ، والأوليمبى على بيلا برباعية مقابل هدف .