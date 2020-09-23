شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة الليلة استعدادا لوادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الكروى لسموحة معسكرا مغلقا مساء اليوم بأحد الفنادق القريبة من ستاد بتروسبورت بالقاهرة والذى سيحتضن لقائه أمام وادى دجلة غدا فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ويختتم اليوم سموحة استعداداته الفنية لمواجهة وادى دجلة ، حيث يبحث "الموج الأزرق" على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة الشرسة على تحقيق مركز متقدم بجدول الدورى فى ظل تراجع نتائج المنافسين له، لاسيما وإن سموحه يرغب بشدة فى إنهاء الموسم فى مركز متقدم بجدول البطولة .

وعقب انتهاء التدريب سيعلن أحمد سامى المدير الفني للفريق قائمة الفريق التي ستسافر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق .

ومنذ قدوم أحمد سامى نجح الفريق فى الحصول على 7 نقاط من أصل 9 نقاط حيث تعادل سموحة أمام الزمالك بثلاثة أهداف لمثلهم بعدما كان خاسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق الفوز خارج ملعبه على الجونة بهدفين مقابل هدف، وأخيرا فاز بالأمس على المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين.

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وقفز سموحة للمركز الخامس للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة بالأمس بعد فوزه على المصرى بثنائية، رافعا رصيده إلى 39 نقطة محققا الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 15 والهزيمة فى 5، وأحرز لاعبوه 37 هدفا ومنى مرماه بـ31 هدفا.