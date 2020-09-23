شكرا لقرائتكم خبر عن حارس طنطا يكشف عن سر الجلسات النفسية من رضا عبد العال فى تألق الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب المعار إلى فريق طنطا، عن أفضل مبارياته فى بطولة الدورى العام، وقال أشرف فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مباراة الأهلي والزمالك افضل مباريات في الدوري وفرصة تظهر امكانياتك، ورضا عبد العال ومدرب حراس طنطا قعدوا معايا ليلة المباراة واللي قالوه ليا حصل .

أضاف: أنا إعارة لطنطا من المقاولون وتوفيق ربنا كان معايا امبارح كان نفسي اشتغل ع ركلة الجزاء التانية عشان اصدها، ومدربي قالي على زاوية ركلة الجزاء ولكن لم أنفذ ومحمود علاء غيرها فدخلت.

واصل: رضا عبد العال قالنا انتو لاعيبة كبار خلوا الناس تتكلم عليكو حلو، وبيشتغل معانا نفسيا مفيش وقت للفنيات، ومواجهة الزمالك ثم الأهلي كويسة ورغم صعوبتها مباريات كبيرة وممتعة والجمهور بيشوفك وأهم حاجة التركيز.

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واختتم: مصر كلها مستنية رضا عبد العال مع طنطا وهي أمور خلتنا مبسوطين أن مدربنا عنده كاريزما والناس مستنياه.

وواستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الثلاثاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف"، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض انتصاراته التى توقفت فى الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير.