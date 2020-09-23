شوبير: فايلر يُحدد موقفه من الرحيل غدا.. و3 سيناريوهات أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد أحمد شوبير مقدم البرامج الرياضية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، اجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي، يوم الاثنين، وأبلغه بوجود بعض المشكلات الأسرية لديه، ورفض زوجته التواجد في أي من بلدان منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح شوبير، خلال الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي ونادي مصر، أن فايلر سعيد بتواجده مع النادي الأهلي، ولكن أزمته العائلية لعدم سفره إلا لمرة وحيدة لسويسرا وقت التوقف بسبب فيروس كورونا تسبب في الضغط عليه للرحيل.

Advertisements

ومن المقرر أن يسافر فايلر عقب مباراة الترسانة يوم 30 سبتمبر الجاري، بدور الـ16 لكأس مصر، للعودة إلى بلاده.

وأكد شوبير أن فايلر سيبلغ إدارة الأهلي بموقفه الحاسم إما عقب مباراة نادي مصر المقررة اليوم بالجولة الـ29 للدوري، أو بحد أقصى غدا الخميس، بعد طلب إدارة الأهلي سرعة تحديد موقفه.

واختتم: "الأهلي يسير في 3 اتجاهات، إما استمرار فايلر، أو مدرب مؤقت مصري والأقرب محمد يوسف ويعاونه عادل مصطفى، أو السيناريو الأخير وهو بدء المفاوضات السرية مع عدد من المدربين الأجانب مبكرًا وتُفضل إدارة الأهلي هذه المرة المدرسة الألمانية".