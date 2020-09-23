طه إسماعيل يطالب برحيل فايلر "الآن" وتعيين محمد يوسف لقيادة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انتقد طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق ورئيس لجنة التخطيط الأسبق بالقلعة الحمراء، المدرب السويسري لفريقه رينيه فايلر.

وفي حديث لقناة "أون تايم سبورتس" قال إسماعيل :"فايلر لديه العديد من المشاكل الفنية، في مباراة الزمالك لعب بطريقة لا يفهمها الفريق وتسبب في الخسارة".

وأضاف طه إسماعيل :"ترك محمد هاني بلا أي مساندة في لقاء القمة، كانت غلطة كبيرة، ثم كرر الأمر بتأليف في التشكيل في المباريات التي تلت فترة التوقف".

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وتابع إسماعيل :"في طريقة 4-4-2 هناك ثغرة كبيرة في وسط ملعب الأهلي، يحاول فايلر أحياناً إصلاحها باللعب بلاعب وسط مدافع واحد مع الاعتماد على أفشة أمامه".

وأردف نجم الأهلي المُعتزل :"مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال لا تحتملان التأليف، لست واثقاً بأن فايلر لن يؤلف تشكيلاً جديداً أو طريقة لعب مختلفة".

ورشح طه إسماعيل المدرب محمد يوسف لخلافة فايلر في الوقت الحالي، مع توجيه الشكر للمدرب السويسري، مضيفاً :"محمد يوسف أفضل خيار حالياً، وسيساعد على استقرار الفريق".

وأنهى إسماعيل :"فايلر لا يتمتع بأي تركيز في الوقت الحالي، يريد أن يرحل في بداية أكتوبر، وسيضع ذلك الفريق في موقف حرج قبل فترة قصيرة من مواجهتي الوداد، لذلك يجب أن يتم تعيين يوسف الآن".