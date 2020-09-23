مصدر بالزمالك لمصراوي: خطوة تفصل باتشيكو عن العودة للفريق مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو هو الأقرب لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون في تدريب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المفاوضات مستمرة مع باتشيكو؛ حيث يتم مناقشة بعض الأمور مثل مدة العقد والمقدم المادي ومساعديه في الجهاز الفني.

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وتابع المصدر ذاته:"الأمور التعاقدية قريبة للاتفاق بين الطرفين وفي حالة الاتفاق سيتم الإعلان اليوم عنه مدرباً للفريق عن طريق مرتضى منصور، رئيس النادي".

وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى إنه حال عدم وصولهم لاتفاق مع باتشيكو هناك حلول بديلة وجاهزة؛ حيث سيتم اللجوء لأحد الأسماء المرشحة التي استقرت عليها اللجنة التي تدير الأمر في اجتماعها الأخير.

وسبق وأن درب باتشيكو الزمالك في موسم 2014/2015 ولكنه لم يستمر سوى شهرين؛ حيث قاد الفريق في 12 مباراة.