بعد أزمة كورونا.. 11 لاعباً في قائمة الهلال السعودي لمباراة شباب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي الهلال السعودي، عن قائمة فريقه لمباراة شباب الأهلي الإماراتي، ضمن مباريات الجولة السادسة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وضمت قائمة الهلال السعودي 11 لاعباً فقط لمباراة شباب الأهلي، التي تُقام مساء اليوم، واحتوت القائمة على 3 حراس مرمى ضمن الـ11 لاعب.

وكان الهلال السعودي أعلن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفض طلبه تأجيل مباراته أمام شباب الأهلي الإماراتي، المقررة اليوم في دوري الأبطال.

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ويعاني فريق الهلال من إصابة أكثر من 15 لاعب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد النادي السعودي في بيانه أن الاختبارات الطبية أثبتت عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان، صحياً وبدنياً لخوض المباراة.

وإليكم قائمة الهلال السعودي لمباراة شباب الأهلي: