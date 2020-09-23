ماكليش: رفضت الأهلي والزمالك عدة مرات.. ورحلت بسبب مطالب الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أليكس ماكليش المدير الفني الأسبق للزمالك، بأنه رفض عدة مرات عروض من الأهلي والزمالك، قبل أن يقرر خوض التجربة، التي انتهت سريعًا بسبب رفض مطالب الإدارة بخصوص التنوع في اختيار تشكيل المباريات.

وقال ماكليش في حوار مع مجلة "فور فور تو" الانجليزية: "على مدار أسبوعين تلقيت اتصالات من وكيل أخبرني بإمكانية تدريب الأهلي والزمالك، لكني كنت أقول لا في كل مرة."

وتابع: "بعد ذلك فكرت في أنني إذا كانت لدي فرصة للفوز في كل أسبوع، فأنا لن أذهب لمصر للعمل في المطافي، وحين ذاك لم يكن متاحًا إلا فرصة العمل في الزمالك، لذا إلتقيت بأحد الوكلاء في لندن وتم الاتفاق."

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وأضاف: "في النهاية، بقيت مع الفريق لفترة قصيرة، استمتعت حقًا ببعض اللحظات، وعلى الأخص التأهل بدوري أبطال إفريقيا، لكن سريعًا ما أصبحت فكرة عدم البقاء واضحة."

وأوضح سبب عدم الاستمرار في الزمالك، قائلًا: "النادي يرغب في رؤية تنوع على مستوى اختيار اللاعبين، من أجل الحفاظ على قيمتهم السوقية، لكني كنت أبحث عن ثبات التشكيل، وأنا لا أقبل بالموازنات في هذه الأمور، لذا كان من الواضح أن الرحيل هو الخيار الأفضل."

واستطرد: "أنا أمتلك تجربة مشابهة في نوتنجهام فورست، بعد رحيل بعض اللاعبين طلبت تدعيمات في يناير، ولم نجلب أي لاعب، وشعرت بعدم وجود فرصة ما لم ندعم الفريق، أنا في الحقيقة على علاقة جيدة بالمالك فواز الحساوي فأخبرته أن هذا الأمر لم يفلح وقررنا إلغاء العقد."

واختتم قائلًا: "أنت تتعجب لماذا تم التعاقد معك من البداية، لأنهم من البداية كان يجب عليهم التعرف على نوعية المدرب الذي سيعملون معه."