كورة 365 | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ونادي مصر اليوم 9/23 في الدوري المصري

يستعد فريق الأهلي ليحل ضيفاً على نظيره إف سي مصر، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، ضمن فعاليات الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري المصري الممتاز 2019/2020، ويحتضن اللقاء ملعب الكلية الحربية.

ويقدم موقع «الوفد» مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاقها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت (القاهرة)، والعاشرة بتوقيت (مكة المكرمة)، وستنقل على الهواء عبر قناة أوت تايم سبورت 1 بصوت المعلق بلال

علام.

حسم الأهلي لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، والخامسة على التوالي، لينفرد الفريق الأحمر في القمة منفرداً كأكثر نادٍ حصداً للقب بفارق 30 لقب عن أقرب ملاحق به، حيث يأتي منافسه التقليدي الزمالك في المرتبة الثانية بـ12 لقب.

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ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم بقيادة مدربه رينيه فايلر، آملاً في تحقيق الفوز وتحطيم رقم قياسي جديد

بالوصول إلى أكثر الأندية حصداً للنقاط في تاريخ الدوري، وكذلك أقل فريق تلقي للأهداف، كما يأمل الفريق في تعويض نتيجة الجولتين الماضيتين بالتعادل سلبياً أمام فريقي الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

أما نادي إف سي مصر فيدخل المواجهة تحت شعار تحقيق الفوز ولا شيئ سواه، لإحياء آماله في البقاء بالدوري الموسم القادم، حيث يتذيل الفريق حالياً جدول الترتيب برصيد 20 نقطة فقط.