بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم 23/9 في دوري أبطال آسيا

تنقل مشاهدة مباراة الهلال وشباب أهلي دبي بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD7 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف، وكذلك تتيح قناة الاتحاد الآسيوي عبر يوتيوب إذاعتها بصوت المعلق مشاري القرني، وقناة الكأس HD3 بصوت المعلق أحمد الطيب.

يدخل فريق الهلال السعودي المباراة وهو في اسوأ ظروفه رغم حسم تأهله إلى دور 16 إثر تعادله سلبًا مع شاهر خودرو

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الإيراني في الجولة الماضية.

ويواجه فريق الهلال ظروف قهرية خلال الأيام القليلة الماضية حيث دخل المباراة الماضية بقائمة مكونة من 14 لاعب فقط، بسبب إصابة لاعبي الفريق بفيروس كورونا ودخولهم الحجر الصحي.

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وتقدم الهلال السعودي بطلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة

القدم لتأجيل مواجهة اليوم أمام “أهلي دبي”، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

حسم الهلال السعودي تأهله بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، بعد أن أنهى منافسات دور المجموعات باحتلال صدارة المجموعة الثانية التي يتواجد فيها برصيد 11 نقطة، بتعادله السلبي مع شاهر خودرو الإيراني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة الآسيوية.

تجدون هنا ( بث مباشر الهلال وشباب أهلى دبى )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الهلال )