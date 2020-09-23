رابط بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي دوري أبطال أسيا

يقدم الوفد لمتابعيه رابط مباراة الهلال وشباب الأهلي بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت (مكة المكرمة)، أي العاشرة بتوقيت (أبو ظبي)، وتنقل حصرياً على الهواء عبر شاشة قناة بي إن سبورت 7 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.
في المقابل، يصارع نادي مصر متذيل جدول الترتيب، فهو يقبع في المركز السابع عشربرصيد 20 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لكي يحسن موقعه في لائحة الترتيب، وإنعاش آماله في البقاء في دوري الأضواء للموسم المقبل.
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في المقابل يطمح فريق أهلي دبي الإماراتي في استغلال ظروف الزعيم من أجل
ويحتل الهلال السعودي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد باختاكور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويأتي أهلي دبي الإماراتي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق شاهر خودرو الإيراني بنقطة واحدة.
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