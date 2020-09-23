مشاهدة مباراة آرسنال وليستر سيتي بث مباشر اليوم 23 سبتمبر 2020 كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لعشاق الكره الانجليزيه وضمن بطوله كاس رابطه المحترفين الانجليزيه والمسمى " كأس الكاراباو " وذلك بالدور الثالث تقام مباراه بين فريق نادى ارسنال امام نظيره فريق نادى ليستر سيتي وذلك بالموسم الجديد 2020-20201 ، حيث ان فريق نادى ارسنال في هذه المباراه يحل ضيفا على ارض فريق نادى ليستر سيتي .

موعد المباراه بين فريق نادى ارسنال امام نظيره فريق نادى ليستر سيتي اليوم " كأس الكاراباو "

يقوم فريق نادى ليستر سيتي باستضافه نظيره فريق نادى أرسنال ذلك فى مساء اليوم وذلك ضمن بطوله كاس رابطه المحترفين الانجليزيه والمسمى " كأس الكاراباو " .

المباراه سوف تنطلق بتوقيت القاهره الساعه التاسعه الا ربع تماما

و بتوقيت المملكه العربيه السعوديه الساعه العاشره الا ربع و بتوقيت الامارات العربيه المتحده فى الساعه الحاديه عشر إلا ربع .

وسوف يتم اللقاء بين فريق نادى ارسنال امام نظيره فريق نادى ليستر سيتي اليوم وذلك على ارض ملعب كينج بارو وذلك ضمن المنافسات الخاصه بالدور الثالث

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القناه الناقله للمباراه بين فريق نادى ارسنال امام نظيره فريق نادى ليستر سيتي اليوم

في مباراه اليوم بين فريق

نادي ارسنال ونظيره فريق ليستر سيتي سوف تقوم قناه beIN SPORT HD2 بنقل فعاليات المباراه حيث ان هذه المباراه ستكون من اقوى المباريات المقامه على ارض ملعب كينج برو حيث انها ستكون ضمن بطوله كاس رابطه المحترفين الانجليزيه وذلك فى اطار مبارايات الدور الثالث .

ومن الجدير بالذكر أنه فى اطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي قام فريق نادي ارسنال بتحقيق الفوز على فريق نادي ويست هام يونايتد حيث ان المباراه انتهت بينهما بتسجيل فريق ارسنال لهدفين مقابل هدف واحد سجله فريق ويست هام يونايتد وذلك على ارض استاد الإمارات العربيه المتحده فى مساء يوم السبت الماضى .



ومن الجدير بالذكر أيضا ان فريق نادى ليستر سيتى باللقاء مع فريق نادي بيرنلي وذلك فى اطار مباريات الجوله الثانيه ضمن منافسات الدورى الانجليزى الممتاز ، حيث انتهت هذه المباراه لصالح فريق ليستر سيتى حيث سجل اربع اهداف بينما قام نادي بيرنلي بتسجيل هدفين فقط وهذه المباراه أقيمت على ملعب كينج بارو