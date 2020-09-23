بث مباشر.. مباراة نادي مصر ضد الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2020

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي مصر في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة دوري we المصري.

وتوج المارد الأحمر بلقب الدوري رسميا قبل 7 أسابيع كاملة من نهاية المسابقة،ويخوض مواجهات الدوري لتجهيز اللاعبين قبل مباراتي

الوداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 73 نقطة فيما يحل نادي مصر في المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمود وحيد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - أحمد فتحي.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - عمرو السولية - وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.