الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي بث مباشر

وكان نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قد أعلن رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبه بتأجيل مواجهة شباب الأهلي.

مباراة الهلال وشباب الأهلي مهددة بالإلغاء

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن مباراة الهلال وشباب أهلي دبي مهددة بعدم إقامتها، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبين في قائمة “الزعيم”.

وكان مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد في تصريحات صحفية أنه إذا لم يستطع فريق الهلال لعب مباراة شباب الأهلي

بسبب عدم اكتمال 13 لاعباً، سيعتبر منسحباً وتلغى جميع نتائجه.

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موعد مباراة الهلال القادمة ضد شباب الأهلي

ويضرب فريق الهلال بقيادة المدير الروماني رازفان لوشيسكو، موعداً مع شباب الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “ستاد

خليفة الدولي”، في الجولة السادسة والأخيرة من البطولة الآسيوية.

وتنطلق مباراة الهلال مع شباب الأهلي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وحجز الهلال بطاقة التأهل لدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا رسمياً، بعد أن حصد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين.

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