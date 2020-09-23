بث مباشر | شاهد الهلال وأهلي دبي في دوري أبطال آسيا “يلا شوت”

تُنقل مباراة “الهلال وأهلي دبي” على قناة على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي اليوتيوب بصوت المعلق “مشاري القرني”. تنطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة. لمشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر ( اضغط هنا ) تابع لايف مشاهدة مباراة الهلال وأهلي دبي بث مباشر يلا شوت لايف بدون تقطيع بدوري أبطال آسيا 2020، تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية إلى متابعة مباراة الهلال السعودي أمام نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، في قمة مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020-2021 لكرة القدم، وسيكون استاد خليفة الدولي مسرحاً لهذه المواجهة المثيرة. نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، في قمة مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020-2021 لكرة القدم، وسيكون استاد خليفة الدولي مسرحاً لهذه المواجهة المثيرة. تجدون هنا ( بث مباشر الهلال وشباب أهلى دبى ) تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الهلال )

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