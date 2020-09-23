كورة سبورت مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر اليوم 23 سبتمبر 2020 بدوري أبطال آسيا

تابع لايف مشاهدة مباراة الهلال وأهلي دبي بث مباشر يلا شوت لايف بدون تقطيع بدوري أبطال آسيا 2020، تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية إلى متابعة مباراة الهلال السعودي أمام نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، في قمة مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020-2021 لكرة القدم، وسيكون استاد خليفة الدولي مسرحاً لهذه المواجهة المثيرة.

تنقل مشاهدة مباراة الهلال وشباب أهلي دبي بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD7 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف، وكذلك تتيح قناة الاتحاد الآسيوي عبر يوتيوب إذاعتها بصوت المعلق

مشاري القرني، وقناة الكأس HD3 بصوت المعلق أحمد الطيب.

وستكون بداية انطلاق البث المباشر لمباراة الهلال وشباب أهلي دبي اليوم الأربعاء 23-9-2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

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مباراة الهلال وشباب أهلي دبي بث مباشر



وتعد مباراة اليوم بالنسبة للهلال تحصيل حاصل، بعد أن تصدر الهلال المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وضمن تأهله إلى دور ثمن نهائي المسابقة، لكن تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام شهر خودرو الإيراني كان كفيل بصعوده إلى الدور المقبل.

ويدخل الهلال المواجهة أمام أهلي دبي، وسط ظروف صعبة بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما يهدد مشوار الفريق في الأدوار القادمة، حيث وصل عدد الحالات المكتشفة في صفوف الزعيم إلى 18 لاعب، وأعلن عن شفاء ثلاثة منهم.

وقد استعاد الهلال قائد الفريق سلمان الفرج، بعد تعافيه من كورونا ، وقد تم فحصه مرتين وجاءت النتيجة سلبية، وذلك ضمن بروتوكول الاتحاد الآسيوي المتمثل بأخذ بمسحتين بعد الشفاء، لذلك سيكون مدرب الهلال أمام معضلة حقيقية عندما يختار تشكيلة الفريق التي سيخوض بها المباراة امام أهلي دبي.

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