استقلال طهران يكتسح الأهلي ويحجز بطاقة الصعود لدور الـ16 فى أبطال آسيا

حجز استقلال طهران الإيراني بطاقة التأهل الى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعدما اكتسح الاهلي السعودي بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات اليوم الأربعاء بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات “المجموعة الأولي”.

نُقلت مباراة “الأهلي واستقلال طهران” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب” بصوت المعلق “فهد العتيبي”، على ملعب استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

افتتح التسجيل للاستقلال اللاعب “مهدي قائدي” فى الدقيقة 29، قبل ان يُضيف اللاعب “على كريمي” الهدف الثاني فى الدقيقة 38، وفى الشوط الثاني اختتم ثلاثية الفريق الايراني اللاعب “شيخ دياباني” فى الدقيقة 54.

وبرغم خسارة الأهلي السعودي اليوم فأنه يأتي فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للاستقلال الإيراني الثاني والذي تقدم بفارق الأهداف أمام الشرطة، حيث تأهل الأهلي والاستقلال إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16 من البطولة يلتقي الأهلي مع ثاني المجموعة الثانية، في حين يتقابل الاستقلال مع أول المجموعة الثانية.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن في وقت سابق أن الوحدة الإماراتي (أحد فرق المجموعة الأولى) لن يستكمل منافسات البطولة المقامة حاليا في الدوحة، وذلك بسبب وجود حالات عديدة مصابة بكورونا داخل الفريق وعدم قدرته على السفر للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المنافسات..

وتقام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بموجب قرار الاتحاد الاسيوي بسبب جائحة فيروس كورونا.

فرض الاستقلال سيطرته على اللقاء منذ بداية الشوط الأول وكانت أولى الفرص عن طريق لاعبه شيخ دياباتي حينما سدد كرة قوية صدها الحارس محمد العويس بنجاح في الدقيقة 12.

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وعاد العويس وظهر بقوة حينما طار لتصدي كرة من ركلة حرة مباشرة سددها اللاعب فاوريا غفوري (22)، رد عليه لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب بتسديدة مماثلة أبعدها الحارس حسين حسيني (25).

وردّ القائم الأيسر لمرمى الأهلي هدفاً محققاً للاستقلال حينما تصدى لتسديدة علي كريمي (27)، قبل أن يسفر الضغط الإيراني عن الهدف الأول للاستقلال الذي جاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء نجح خلال اللاعب مهدي قائدي (29).

وعاد قائدي نجم الشوط الأول للظهور من جديد حينما عكس كرة عرضية على رأس زميله علي كريمي الذي أسكنها في المرمى (38).

وكاد أميرأرسلان مظهري أن يضيف الهدف الثالث برأسه لكن العويس أنقذ الموقف بنجاح (44). وقبل صافرة النهاية بقليل ألغى حكم اللقاء هدفاً لشيخ دياباتي لاعب الاستقلال بسبب التسلل لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية للشوط بتقدم الاستقلال.

وواصل الاستقلال أفضليته في الشوط الثاني الذي بدأه بهدف ملغى بسبب التسلل عن طريق لاعبه أمير أرسلان مظهري (51).

وأكد شيخ دياباتي على تقدم فريقه حينما ارتقى لعرضية زميله علي كريمي وعكسها برأسه في الشباك هدف التقدم الثالث في الدقيقة 54، ليفرض الفريق الإيراني بعد ذلك سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء.

ولم يظهر فريق الأهلي بصورة جيدة طوال الشوط الثاني وكانت محاولاته للعودة بالنتيجة نادرة أيرزها تسديدة البديل حسين المقهوي التي تميز حارس الاستقلال حسين حسيني بإبعادها إلى ركلة ركينة (79).

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