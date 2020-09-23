بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر في الدوري المصري “صور لحظة بلحظة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر صور لمباراة “الأهلي ونادي مصر” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 23-9-2020 ضمن الجولة 29 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الأهلي ونادي مصر” على قناة أون تايم سبورت HD، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش على ملعب استاد الكلية الحربية.

يدخل النادي الاهلي المباراة دون ضغوطات بعد حسم لقب الدوري المصري لصالحه منذ جولتين، وسيسعى المدرب “رينيه فايلر” إلى تجهيز اللاعبين الشباب والبدلاء في مباراة اليوم قبل المواجهة المرتقبة أمام “الوداد” المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وجمع “الاهلي” 73 نقطة حتى الآن، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 15 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي فاز أمس على “طنطا”، وبفارق 22 نقطة عن الثالث “بيراميدز”.

وحقق المارد الأحمر الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4، وخسر مباراة واحدة على يد “الزمالك“، وسجل لاعبوه 63 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 8 مرات فقط كأقوى دفاع.

في المقابل ينافس “نادي مصر” على النجاة من الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية، إذ يقبع في المركز قبل الاخير -17- برصيد 20 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أولى مركز النجاة من الهبوط والتي يتواجد فيها “الجونة” الذي لعب مباراة زائدة.

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