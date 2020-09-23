بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الهلال” السعودي و”أهلي دبي” الإماراتي، في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 23-9-2020 ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “الهلال وأهلي دبي” على قناة على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي اليوتيوب بصوت المعلق “مشاري القرني”.

تنطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة القطرية.

يدخل فريق الهلال السعودي المباراة وهو في اسوأ ظروفه رغم حسم تأهله إلى دور 16 إثر تعادله سلبًا مع شاهر خودرو الإيراني في الجولة الماضية.

ويواجه فريق الهلال ظروف قهرية خلال الأيام القليلة الماضية حيث دخل المباراة الماضية بقائمة مكونة من 14 لاعب فقط، بسبب إصابة لاعبي الفريق بفيروس كورونا ودخولهم الحجر الصحي.

وتقدم الهلال السعودي بطلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتأجيل مواجهة اليوم أمام “أهلي دبي”، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

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في المقابل يطمح فريق أهلي دبي الإماراتي في استغلال ظروف الزعيم من أجل تحقيق الفوز للمحافظة على آماله في التأهل إلى الدور الموالي، حيث يحتاج إلى إلى تعادل أو خسارة فريق “باختاكور” الأوزبكي أمام “شاهر خودرو” الإيراني.

ويحتل الهلال السعودي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد باختاكور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويأتي أهلي دبي الإماراتي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق شاهر خودرو الإيراني بنقطة واحدة.

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الهلال 0-0 أهلي دبي

استاد خليفة الدولي (قطر – الدوحة)

دوري أبطال آسيا (المجوعة الثانية – الجولة السادسة)

تبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

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