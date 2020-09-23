مهاجم نابولي يقترب من الانتقال إلى توتنهام

لا يزال الدولي البولندي، اركاديوز ميليك، يحاول تسوية أوضاعه للخروج من نابولي في الموسم الأخيرة بعقده، بعد أن ساءت علاقته مع الإدارة برئاسة أوريليو دي لورينتس في الآونة الأخيرة.
وبات رحيل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا حتميًا عن النادي الجنوبي، وخضع لاختبار طبي في روما قبل أيام، لكن نتيجته لم تكن شافية بعد تسريب أنباء برسوبه في الأختبارات.
وأصيب اركاديوز ميليك مرتين بقطع في الرباط الصليبي ولديه تاريخ غير مطمأن بشأن الإصابات، ما جعل روما ينسحب من الصفقة، ويبرز اسم توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الساعات الماضية.
يقول تقرير من “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية إن ممثلين من النادي الإنجليزي أجتمعوا مع وكيل أعمال اركاديوز ميليك في العاصمة لندن من أجل بحث نقل اللاعب إلى كتيبة المدرب جوزيه مورينيو.
وكان مورينيو قد صرح علانية برغبته في ضم مهاجم إلى فريقه خلال سوق الانتقالات الحالي، ويفاضل في الوقت الراهن بين عدة بدائل أبرزها باس دوست وموسى ديمبيلي وأضيف إليهما اركاديوز ميليك.
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