يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الاهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا، في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 23-9-2020 ضمن الجولة السادسة والاخيرة من المجموعة الأولى.

نُقلت مباراة “الأهلي واستقلال طهران” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب” بصوت المعلق “فهد العتيبي”، على ملعب استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

تأهل استقلال طهران الإيراني الى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعدما اكتسح الأهلي السعودي بثلاثية نظيفة.

افتتح التسجيل للاستقلال اللاعب “مهدي قائدي” فى الدقيقة 29، قبل ان يُضيف اللاعب “على كريمي” الهدف الثاني فى الدقيقة 38، وفى الشوط الثاني اختتم ثلاثية الفريق الايراني اللاعب “شيخ دياباني” فى الدقيقة 54.

وبرغم خسارة الأهلي السعودي اليوم فأنة يأتي فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للاستقلال الإيراني الثاني والذي تقدم بفارق الأهداف أمام الشرطة، حيث تأهل الأهلي والاستقلال إلى دور الـ16.

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وفي دور الـ16 من البطولة يلتقي الأهلي مع ثاني المجموعة الثانية، في حين يتقابل الاستقلال مع أول المجموعة الثانية.

إليكم أهداف الاهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

هدف التقدم لاستقلال طهران

هدف الاستقلال الثاني 2-0

هدف الاستقلال الثالث 3-0

لقطات من المباراة

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