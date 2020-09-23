مالديني واثق من تجديد عقد دوناروما مع ميلان

تحدث السكرتير التقني لنادي ميلان، باولو مالديني، إلى شبكة “سكاي سبورتس” حيال مسألة تجديد عقد حارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ينقضي مع ميلان بأنتهاء الموسم الكروي الحالي 2020-2021 ويماطل وكيل أعماله مينو رايولا بشأن التجديد عبر التلويح بورقة مضاعفة الراتب السنوي.

مطالب رايولا بدت واضحة للعيان وهي مادية بحتة، بينما رغبة اللاعب الأولى والأخيرة هي الأستمرار في صفوف النادي اللومباردي بعد أن أصبح أحد قطعه الأساسية وعليه بات الحارس الأول للمنتخب الإيطالي.

يضغط رايولا كذلك على إدارة ميلان باحتمالية نقل موكله إلى الغريم التقليدي يوفنتوس بالمجّان، وهو الأمر الذي دب أجراس الإنذارات في البيت الميلاني وجعل مسألة تجديد عقد جيجو أولوية قصوى.

لكن رُغم هذا، فإن مالديني هاديء ويرى أن اللاعب سيوقع عقدًا جديدًا لميلان في نهاية المطاف، داعيًا إلى منحه المزيد من الوقت لاتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.

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جيانلويجي دوناروما قائد عظيم بلا أدنى شك، لا يزال 21 عامًا ورغم ذلك لعب أكثر من 220 مباراة بقميص ميلان. هذا أمر لا يحدث في كرة القدم، كلما لعب أكثر ازدادت لديه صفات القيادة”.

وأكمل مالديني: “سنحاول تجديد عقده خلال الأيام العشرة المقبلة، ربما 20 يومًا. لسنا في عجلة من أمرنا، نحن في هذا الموقف الآن وواثقين، لذلك الأنتظار 10 أو 15 يومًا إضافية لن يغير شيء”.

حافظ دوناروما على نظافة شباكه خلال الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم الإثنين الفائت أمام بولونيا، ويستعد لخوض تمهيدي الدوري الأوروبي غدًا الخميس أمام بودو جليمت 2 النرويجي.