أخبار الهلال| قانوني: نتائج الزعيم لن تُشطب في دوري أبطال آسيا!

كشف الخبير القانوني، يعقوب المطير، حقيق شطب نتائج الهلال واستبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد رفض طلب الهلال بتأجيل لقاء شباب أهلي دبي الإماراتي، اليوم الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات من المسابقة الآسيوية.

وقال المطير في تصريح لصحيفة الجزيرة السعودية “لا يمكن لعب مباراة الهلال وشباب الأهلي إذا لم يكتمل النصاب القانوني (١٣ لاعب) من بينهم حارس مرمى لفريق الهلال”.

وأضاف “بالتالي يعتبر الهلال مهزوم (٣-٠) فقط دون شطب نتائجه، و يتطلب حضوره للملعب حتى لا يتم توقيع عقوبات انضباطية”.

ورفض نادي الهلال الانسحاب من دوري أبطال آسيا، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق، في ظل إصابة عدد كبير من اللاعبين، بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الأخيرة.

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كان الاتحاد الأسيوى لكرة القدم قد هدد الهلال بأنه في حال عدم خوض لقاء فريق شباب أهلي دبي، اليوم الأربعاء، فسوف يكون منسحبا من البطولة، وتلغى جميع نتائجه هذا الموسم.

وكان الهلال قد أعلن أمس الثلاثاء، عبر بيانا رسميا، إصابة لاعبه ناصر الدوسرى بالإضافة إلى أحد أخصائى العلاج الطبيعى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” موضحًا أن الثنائي يخضعان للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحسم الهلال تأهله إلى دور الستة عشر، بعد تعادله في المباراة الماضية سلبيا مع شهر خودرو الإيراني، حيث يتصدر مجموعته الثانية برصيد 11 نقطة.

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