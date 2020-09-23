أخبار الهلال| الفراج يفتح النار على اتحاد الكرة الآسيوي “المُتعنت”

وجه الإعلامي السعودي، وليد الفراج، انتقادًا حادًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد رفض طلب الهلال بتأجيل لقاء شباب أهلي دبي الإماراتي، اليوم الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ورفض نادي الهلال الانسحاب من دوري أبطال آسيا، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق، في ظل إصابة عدد كبير من اللاعبين، بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الأخيرة.

وقال الفراج في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أحترم العداله ولكن هل هناك من يختلف معي أن الاتحاد الآسيوي لم يبذل الجهد الكافي لتفهم أو تخفيف ظروف حامل لقب أكبر بطولاته القارية “دوري ابطال اسيا “؟!”.

وأضاف “المسألة ليست تفضيل احد لكن ألم يستحق الهلال مرونة أكثر منهم ؟! هناك اشياء تحدث لاتساعد من يدعمون لغة الهدوء مع الاتحاد القاري”.

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كان الاتحاد الأسيوى قد هدد الهلال بأنه في حال عدم خوض لقاء فريق شباب أهلي دبي، اليوم الأربعاء، فسوف يكون منسحبا من البطولة، وتلغى جميع نتائجه هذا الموسم.

وكان الهلال قد أعلن أمس الثلاثاء، عبر بيانا رسميا، إصابة لاعبه ناصر الدوسرى بالإضافة إلى أحد أخصائى العلاج الطبيعى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” موضحًا أن الثنائي يخضعان للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحسم الهلال تأهله إلى دور الستة عشر، بعد تعادله في المباراة الماضية سلبيا مع شهر خودرو الإيراني، حيث يتصدر مجموعته الثانية برصيد 11 نقطة.

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