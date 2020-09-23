ماذا قال موراتا بعد عودته إلى يوفنتوس؟

تمكن يوفنتوس من إيجاد شريك لكريستيانو رونالدو في الخطوط الأمامية، بعد أن حصل على خدمات ألفارو موراتا قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد إعارة لموسم واحد مع إمكانية الشراء النهائي لبطاقته.

وسيعود موراتا (27 عامًا) إلى يوفنتوس للمرة الأولى مذ أن ترك النادي صيفية 2016 عائدًا إلى ريال مدريد. إجمالًا خاض ألفارو موسمين – من 2014 إلى 2016 – داخل جنبات السيدة العجوز.

وساهم في تحقيقه للقبين للدوري الإيطالي إضافة إلى بلوغه المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا عام 2015، قبل أن يخسر أمام برشلونة الإسباني الرهيب وقتئذٍ 3-1 بقيادة ميسي ونيمار وسواريز.

سجّل موراتا 27 هدفًا خلال موسمين كما قدّم 18 تمريرة حاسمة، ولعل أبرز أهدافه كان ضد ريال مدريد بنصف نهائي الأبطال ذهابًا وإيابًا، بل أن الهدف الوحيد في النهائي ضد البارسا كان من توقيعه.

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يعود اللاعب الإسباني إلى تورينو هذه المرة بتحدي أكبر وبخبرة أثقل من ذي قبل، بجواره رونالدو في الرسم التكتيكي 3-5-2 الذي يرنو بيرلو لانتهاجه وإعادة إحياءه من جديد أن أعتمد عليه أنطونيو كونتي وقتله ماسيمليانو أليجري.

ورفع موراتا راية التحدي في حديثه لقناة النادي الرسمية: “شعرت دائمًا بالأرتباط بوجودي هنا، من الرائع أن أعود، لا أطيق الأنتظار كي أباشر التدريبات مع زملائي”.

وأضاف: “كانت الفترة الأولى لي مع يوفنتوس قوية للغاية، لكنني الآن لاعب مختلف وبت أفضل مما كنت، وتطورت الكثير من الجوانب في شخصيتي”.

وأردف: “متأكد أن هذه الفترة ستكون رائعة أيضًا، سأكون دائمًا مستعدًا لخدمة يوفنتوس، إنه ليس ناديًا فحسب بل عائلة أيضًا، عندما تكون في مكان مثل هذا يشعرك أنه منزلك، فرغبة العودة تكون حاضرة”.