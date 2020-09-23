حالة إصابة جديدة بالكورونا في صفوف ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن إصابة لاعبه ليو دوراتي بفيروس كورونا (كوفيد-19) في بيان رسمي نشره اليوم الأربعاء عبر موقعه الإلكتروني.

وكتب النادي اللومباردي أن نتيجة فحوصات دوراتي (24 عامًا) جاءت إيجابية في المسحات التي أجراها اللاعبون كافة أمس الثلاثاء.

وسيتم وضع المدافع البرازيلي في الحجر الصحي لحين تماثله للشفاء، ليفقد ميلان أحد أهم لاعبيه في الفترة المقبلة من الموسم، بعد أن خاض 18 ضد بولونيا الإثنين الماضي.

ويعاني ميلان على مستوى الخط الخلفي بإصابة أليسيو رومانيولي وماتيو موساشيو، وجاءت إصابة دوراتي بفيروس كورونا لتضيف غياب ثالث من مدافعي الفريق.

ولم يتبق في قائمة الروسونيري من المدافعين سوى المخضرم سيمون كايير والناشيء ماتيو جابيًا. ما سيترك المدرب ستيفانو بيولي في حالة حيرة من أمره في الأسابيع القادمة.