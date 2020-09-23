بعد واقعة غش سواريز.. يوفنتوس مهدد بالحرمان من سوق الانتقالات وخصم النقاط!

ذكر تقرير من شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي يوفنتوس مُهدد بالعقوبات حال إثبات صلته بواقعة غش اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز في اختبار اللغة الإيطالية.

وخضع سواريز (33 عامًا) إلى أختبار اللغة الإيطالية بجامعة بيروجيا الخميس الفائت من أجل الحصول على جواز سفر أوروبي يخوله من الانتقال إلى يوفنتوس.

لكن التحقيقات التي باشرها المدعي العام في بيروجيا، أكدت تسريب أسئلة الاختبار للاعب قبل دخوله اللجنة، وما زاد تلك الشكوك أنه أنهى الأختبار في وقت وجيز للغاية.

وقال تقرير سكاي إن يوفنتوس قد يتعرض إلى عقوبات تصل إلى الحرمان من سوق الانتقالات، أو خصم نقاط من رصيده أو دفع غرامة مالية، حال كان له صلة بتمرير أسئلة الأختبار إلى سواريز.