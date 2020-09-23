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شاهد - بكاء سواريز أثناء الخروج الأخير من برشلونة 

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ذكرت تقارير إسبانية أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز انخرط في البكاء أثناء خروجه اليوم الأربعاء من مقر تدريب فريقه بالمدينة للنادي، كما أصدر رئيس النادي الكتالوني قرارا يسهل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد. 
 

ورصدت الكاميرات بكاء سواريز (33 عاما) أثناء خروجه بسيارته من المدينة الرياضية، فيما يرجح أنها المرة الأخيرة له في تدريبات الفريق، حيث من المتوقع انتقاله إلى فريق أتلتيكو مدريد.
 

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو سهّل انتقال سواريز لأتلتيكو، حيث تنازل عن مستحقات النادي في عقده مع فريق العاصمة، وسمح له بالانتقال في صفقة انتقال حر. 
 

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ويبدو أن قائد الفريق ليونيل كانت له علاقة بإنهاء الأزمة وتخلي إدارة برشلونة عن تعنتها في مطالبته بنسبة من الصفقة الجديدة التي قد تعرقل رحيل اللاعب الذي قضى 6 سنوات مع برشلونة أصبح خلالها ثالث هداف تاريخي للنادي الكتالوني. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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