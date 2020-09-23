شاهد - بكاء سواريز أثناء الخروج الأخير من برشلونة 

ذكرت تقارير إسبانية أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز انخرط في البكاء أثناء خروجه اليوم الأربعاء من مقر تدريب فريقه برشلونة بالمدينة الرياضية للنادي، كما أصدر رئيس النادي الكتالوني قرارا يسهل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.



ورصدت الكاميرات بكاء سواريز (33 عاما) أثناء خروجه بسيارته من المدينة الرياضية، فيما يرجح أنها المرة الأخيرة له في تدريبات الفريق، حيث من المتوقع انتقاله إلى فريق أتلتيكو مدريد.



وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو سهّل انتقال سواريز لأتلتيكو، حيث تنازل عن مستحقات النادي في عقده مع فريق العاصمة، وسمح له بالانتقال في صفقة انتقال حر.



Advertisements

ويبدو أن قائد الفريق ليونيل ميسي كانت له علاقة بإنهاء الأزمة وتخلي إدارة برشلونة عن تعنتها في مطالبته بنسبة من الصفقة الجديدة التي قد تعرقل رحيل اللاعب الذي قضى 6 سنوات مع برشلونة أصبح خلالها ثالث هداف تاريخي للنادي الكتالوني.



- فيديو :