رياضة | الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع باتشيكو لقيادة الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع باتشيكو لقيادة الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى إتفاق مبدئي مع البرتغالي جيمي باتشيكو لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن أمير مرتضى يواصل مفاوضاته مع باتشيكو خلال الساعات القليلة الماضية.

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وأضاف المصدر ذاته بأن باتشيكو أصبح المدرب الأقرب لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة، وما يتبقى بعض التفاصيل البسيطة الخاصة بقيمة العقد ومقدم التعاقد.

وتابع المصدر تصريحاته بأن في حالة عدم وصول الزمالك إلى إتفاق مع باتشيكو، سيتم اللجوء إلى بدائل تم اختيارها من اللجنة الفنية بنادي الزمالك.