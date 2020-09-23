رياضة | الإعلان عن تشكيل إف سي مصر لمواجهة الأهلي بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن تشكيل إف سي مصر لمواجهة الأهلي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق عبد الله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي :- حراسة المرمى: عصام ثروت Advertisements خط الدفاع: علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا خط الوسط: إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال خط الهجوم: مصطفى سلطان – كليف نياكيا.

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