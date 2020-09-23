رياضة | على طريقة كارتيرون.. فايلر يطعن الأهلي بخنجر مسموم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر على طريقة كارتيرون.. فايلر يطعن الأهلي بخنجر مسموم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء، عقب نهاية مباريات المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

رحيل فايلر عن الأهلي في الموسم الجديد

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع المدرب السويسري رنيه فايلر أمس الأول، الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة.

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وتطرق اجتماع الخطيب وفايلر الحديث عن مستقبل المدرب السويسرى الذى يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادي الأحمر دون شروط جزائية.

من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن المدرب السويسري رنيه فايلر، تحدث مع الخطيب بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم وجود أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد في مصر.

الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، طلب السفر إلى بلاده فى الأول من أكتوبر المقبل فى إجازة خمسة أيام لزيارة أسرته التى تُقيم هناك.