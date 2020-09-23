رياضة | بشرى سارة لريال مدريد قبل موقعة بيتيس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لريال مدريد قبل موقعة بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مران قوي اليوم الاربعاء وذلك إستعداداً لخوض ثاني مبارياته في بطولة الليجا لحساب لقاءات الجولة الثالثة.

وشهد المران أخبار سارة للغاية لأبناء المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان والذي إستعاد عدد من نجوم الفريق المصابين.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الريال غاب عنه بعض اللاعبين أمثال هازارد وإيسكو وفاسكيز وماركو أسينسيو قبل أن يعود الرباعي لتدريبات اليوم.

Advertisements

الأمر الذي يشير إلى قرب عودتهم للمشاركة مع الفريق بصفة أساسية أو إحتياطية كما يترأى للمدير الفني الفرنسي.

في الوقت ذاته غاب عن مران الفريق الثنائي إيدير ميليتاو وماريانو دياز بسبب الإصابة حيث خاض الأول تدريبات تأهيلية في صالة الجيم والثاني تدريبات بدنية.

يُذكر أن الريال قد إفتتح مبارياته في بطولة الدوري الإسباني بتعادل سلبي أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.