رياضة | تعرف على اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، النقاب عن قائمة اللاعبين النهائية المرشحة للتتويج بجائزة لاعب العام في أوروبا 2020.

وأعلن يويفا عن اختيار كيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير، ضمن قائمة قصيرة للمرشحين لجائزة لاعب العام في أوروبا.



وقاد ليفاندوفسكي بايرن ميونخ لتحقيق لقبه السادس في وقاد ليفاندوفسكي بايرن ميونخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً.

وأحرز المهاجم البولندي 55 هدفا في 47 مباراة بجميع المسابقات وتوج بالثلاثية مع بايرن. Advertisements

كما ساهم نوير في انجاز بايرن وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات بدوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم.

وعادل دي بروين لاعب وسط سيتي رقما قياسيا بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو أعلى رقم في أوروبا.

ورشح هانز فليك مدرب بايرن ويورجن كلوب مدرب ليفربول ويوليان ناغلزمان مدرب رازن بال شبورت لايبزيج لجائزة أفضل مدرب.