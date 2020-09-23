رياضة | مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علي عاشور، المدير الفني للمقاصة، موقفه من رحيل لاعب الفريق الفيومي محمد إبراهيم، إلى الأهلي.

وقال عاشور، خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر": "محمد إبراهيم يعتبر من العناصر الرائعة، وسأتحدث معه من أجل مطالبته بالاجتهاد والتألق، للتواجد في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

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وتابع: "محمد إبراهيم كان يجب أن يكون من العناصر الأساسية في المنتخب، في السنوات الماضية، لكنه تأخر كثيرا".

وأكمل: "سأجعله لا يفكر فقط في خطوة الانتقال للأهلي، ولكن أيضا أن يكون عنصرا أساسيا مع الفراعنة".

وتولى عاشور قيادة المقاصة فنيا، خلفا للمدرب السابق إيهاب جلال.