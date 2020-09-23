رياضة | فايلر يستقر على رحيل ثنائي الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على رحيل ثنائي الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي إبعاد ثنائي المارد الأحمر عن الفريق خلال الفترة المقبلة وطلب من الإدارة البحث عن عروض إحترافية لهم خاصةً بعد أن تقلصت فرص مشاركتهم.

وطالبت الإدارة بإيجاد بعض العروض للثنائي الأفريقي الأنجولي جيرالدو دا سيلفا والنيجيري جونيور أجاي حيث لم يفلح الثنائي في تقديم ما يضمن لهم البقاء بين جدران القلعة الحمراء.

في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي لتجديد عقد المغربي وليد أزارو وتسويقه في الدوريات الخارجية من أجل الحصول على أقصى إستفادة مالية من وراء عمليه بيعه خاصةً في حالة قرر فايلر عدم الإعتماد عليه.

وفيما يخص ملف الصفقات فإن أمير توفيق مدير تعاقدات المارد الأحمر إقترب أكثر من أي وقت مضى للحصول على توقيع المدافع المغربي بدر بانون والجزائري يوسف البلايلي.