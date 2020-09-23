رياضة | رسميًا.. رحيل نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. رحيل نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برشلونة الإسباني عن رحيل نجمه البرتغالي نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

وأفاد وولفرهامبتون الإنجليزي بأن النجم البرتغالي إنضم إلى صفوفه بعقد يمتد لمدة 3 مواسم مع إمكانية التجديد لموسمين إضافيين.

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ونوهت التقارير الصحفية أن هكذا يودع سيميدو برشلونة بعد ثلاث مواسم كلاعب في صفوف الفريق، حيث انضم إلى النادي الكتالوني في صيف 2017 من بنفيكا البرتغالي وأصبح النجم البرتغالي التاسع في تاريخ البلوجرانا.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه في هذه المواسم الثلاثة، خاض سيميدو ما مجموعه 122 مباراة، بواقع: 82 في بطولة الدوري الإسباني و23 في بطولة دوري أبطال أوروبا و16 مباراة في كأس الملك ومبارتين في كأس السوبر الإسباني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النجم البرتغالي فاز بأربعة ألقاب عندما كان في صفوف برشلونة: بطولتي دوري موسمي 2017/2018 و 2018/2019 وبطولة واحدة كأس ملك إسبانيا في موسم 2017/2018 وبطولة واحدة كأس السوبر الإسباني في موسم 2018/2019.