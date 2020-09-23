رياضة | الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي رفض الطلب المُقدم من الفريق لتأجيل مباراته المقرر لها اليوم الأربعاء لحساب مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب الفريق الهلالي " "تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضًا من الاتحاد الآسيوي، لتأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم، التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء".

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وكان مصدر في الإتحاد الآسيوي قد أكد في تصريحات خاصةً للفجر الرياضي أنه لا توجد أي نية لتأجيل اللقاء على الرغم من أن الزعيم يعاني من صعوبات بالغة لإتمام العدد اللازم من اللاعبين للمشاركة في اللقاء.

حيث سبق وأن أُصيب أكثر من 15 لاعباً من الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، في الوقت الذي خرج فيه علي البليهي ونواف العابد من الحجر الصحي بعد ظهور نتيجة الفحص سلبية لثاني مرة.

وأنهى الإتحاد الآسيوي بيانه أنه في حالة عدم وجود ثلاثة عشر لاعباً بحد أدنى في قائمة الهلال لمباراة اليوم سيُعتبر مهزوماً.