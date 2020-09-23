رياضة | تعديل في موعد مباريات الجولة 19 للمجموعتين الثانية والثالثة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تعديل في موعد مباريات الجولة 19 للمجموعتين الثانية والثالثة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعتين الثانية والثالثة، بالقسم الثاني، الساعة 3 عصرا بدلا من إقامتها الساعة 3.30 عصرا.



كما قررت إدارة المسابقات، إقامة مباراتي نادي الفيوم أمام بني سويف المقرر لها 26 سبتمبر بالجولة 19، والإعلاميين المقرر لها 7 أكتوبر بالجولة 21، بملعب الأسيوطي الفرعي رقم "1" في تمام الثالثة عصرا، بدلا من ملعب مصر المقاصة بالمدينة الرياضية بدمو.

جاء ذلك لعدم ورود موافقات الجهات الأمنية على إقامة المباريات المتبقية لنادي محافظة الفيوم على استاد الفيوم الرئيسي.