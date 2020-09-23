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رياضة | أتلتيكو مدريد يحسم صفقة هداف برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يحسم صفقة هداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أتليتكو مدريد الإسباني سيقوم بالإعلان عن التعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة ومنتخب الأوروجواياني.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن سواريز سيوقع مع أتليتكو مدريد على عقد تبلغ مدته موسمين وراتب سنوي يصل إلى 8 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بذلك يختتم النجم الأوروجواياني مسيرة ستة مواسم مع برشلونة بعد وصوله من في صيف 2014 وخلال هذه المواسم الست أصبح ثالث هداف في تاريخ برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أتليتكو مدريد تخلى عن مهاجمه الإسباني ألفارو الذي إنضم إلى يوفنتوس لكي يفسح المجال للتعاقد مع لويس سواريز.

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