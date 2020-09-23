رياضة | برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من توديع لاعب جديد وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان البلوجرانا قد أعلنوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء رحيل الظهير الأيمن للفريق البرتغالي نيلسون سيميدو الذي رحل لصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

في المقابل فإن الموهبة خورخي كوينكا قد إنتقل لفياريال فيما سيلعب مونشو لجيرونا على سبيل الإعارة.

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وقالت شبكة سكاي سبورتس أن ألكس كويادو لاعب البارسا البالغ من العمر 21 عاماً دخل في مفاوضات مع سامبدوريا الإيطالي الذي يرغب في الحصول على خدماته.

ويسعى الفريق الإيطالي للحصول على اللاعب مع وضع بند في عقده بخيار الشراء وبند آخر يسمح للبلوجرانا بإعادة شراء اللاعب في المستقبل.