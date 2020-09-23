شكرا لقرائتكم المصرى يفاوض محمد بسام لتدعيم مركز حراسة المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل اعتماد على ماهر المدير الفنى للفريق على أحمد مسعود كحارس أساسى وعدم وجود البديل الكفء وهو ما كلف النادى الساحلى خسارة أكثر من مباراة فى الموسم الحالى .

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ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة الإنتاج الحربى غدا الخميس باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة فى لقاء صعب لأبناء المدينة الباسلة بعد خسارتهم الأخيرة أمام سموحة بهدفين نظيفين وتجمد رصيدهم عند 29 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول المسابقة .

من ناحية أخرى قرر على ماهر استبعاد بهاء مجدى ظهير أيسر الفريق من معسكر الفريق المغلق ببرج العرب وتغريمه 100 ألف جنيه بعد اعتراضه غير اللائق على المدير الفني بسبب استبداله في لقاء سموحة الذى أقيم اليوم وخسارة الفريق الساحلى بهدفين نظيفين ضمن فعاليات الجولة الـ28 للدورى وهو ما أدى لتجمد رصيد الفريق عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.