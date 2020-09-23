شكرا لقرائتكم المسابقات تبكر موعد انطلاق الجولة 19 بدورى القسم الثانى 30 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة إقامة مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعتين الثانية والثالثة، بالقسم الثاني، الساعة 3 عصرا بدلا من إقامتها الساعة 3.30 عصرا كما قررت إدارة المسابقات، إقامة مباراتي نادي الفيوم أمام بني سويف المقرر لها 26 سبتمبر بالجولة 19، والإعلاميين المقرر لها 7 أكتوبر بالجولة 21، بملعب الأسيوطي الفرعي رقم "1" في تمام الثالثة عصرا، بدلا من ملعب مصر المقاصة بالمدينة الرياضية بدمو، وذلك لعدم ورود موافقات الجهات الأمنية على إقامة المباريات المتبقية لنادي محافظة الفيوم على استاد الفيوم الرئيسي.

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