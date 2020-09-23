شكرا لقرائتكم فليتشر: تواجد هندرسون سيرفع مستوى دي خيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد دارين فليتشر لاعب وسط منتخب أسكتلندا السابق أن دين هندرسون يملك كل الإمكانات ليصبح الحارس الأساسي في مانشستر يونايتد، ووجوده سيرفع مستوى زميله الإسباني ديفيد دي خيا الذي تعرض لانتقادات الموسم الماضي بعد سلسلة من الأخطاء، بينما عاد الأول عقب التألق في فترة إعارة مع شيفيلد يونايتد.

وخطف هندرسون (23 عاماً) الأضواء في مباراته الأولى مع يونايتد، وأنقذ فرصة خطيرة خلال التقدم 1-0 على لوتون تاون في كأس الرابطة يوم الثلاثاء وقبل الانتصار بثلاثية ليؤكد أنه سيكون منافسا قويا للحارس الإسباني الأساسي البالغ عمره 29 عاما.

وقال فليتشر لشبكة "سكاي سبورتس: "لقد ذهب إلى شيفيلد يونايتد وأبلى بلاء حسنا في دوري الدرجة الثانية، وكذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، الآن دي خيا وجد منافسة قوية، هندرسون يريد أن يصبح الحارس الأساسي وهو يملك الثقة ويؤمن بنفسه، هذا سيخرج أفضل ما لدى دي خيا.

ويلعب يونايتد مع برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.