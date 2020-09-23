شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء مجدى ردا على قرار تغريمه وإيقافه: "الظلم ظلمات.. والله يمهل ولا يهمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب بهاء مجدى، الظهير الأيسر بالنادى المصرى البورسعيدى، عن حزنه الشديد من قرار على ماهر المدير الفنى، ومجلس إدارة النادى، بتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه من مستحقاته واستبعاده من معسكر الفريق فى برج العرب، قائلا عبر حسابه على انستجرام: "الظلم ظلمات.. والله يمهل ولا يهمل".





وكان على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، قرر استبعاد بهاء مجدى ظهير أيسر الفريق من معسكر الفريق المغلق ببرج العرب وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد اعتراضه غير اللائق على المدير الفنى بسبب استبداله فى لقاء سموحة الذى أقيم مساء الاثنين الماضى، وخسارة الفريق الساحلى بهدفين نظيفين ضمن فعاليات الجولة الـ28 للدورى وهو ما أدى لتجمد رصيد الفريق عند 29 نقطة فى المركز الرابع عشر.

ومن المقرر أن يؤدى اللاعب تدريباته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة مدحت مختار أخصائى التأهيل بالفريق الأول.

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ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، بقيادة على ماهر مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الانتاج الحربى، التى تجمع الفريقين مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، التى يستضيفها استاد برج العرب.

وكان على ماهر قد استعان بأشرطة الفيديو لمباريات الانتاج السابقة وآخرها، مباراة الانتاج والجونة والتى انتهت بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف، وذلك لدراسة نقاط القوة والضعف فى الانتاج.

ويدخل المصرى اللقاء المقبل مفتقداً لاثنين من العناصر الهامة وأبرزها بهاء مجدى، بعدما قرر على ماهر استبعاده من المعسكر المغلق المقام ببرج العرب وذلك بعد مغادرة اللاعب لإستاد ببرج العرب عقب تغييره ما بين شوطى مباراة المصرى وسموحة، كما قرر على ماهر توقيع غرامة قدرها مائة ألف جنيه على اللاعب الذى سيؤدى تدريباته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة مدحت مختار أخصائى التأهيل بالفريق الأول للكرة بالنادى المصرى.