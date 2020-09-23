شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. جيمس فيج أسس أول مدرسة للملاكمة والمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسس جمس فيج أول مدرسة أهلية للملاكمة والمصارعة فى بداية القرن الثامن عشر 1700م - 1730م، وفى القرن السادس والسابع عشر هناك دلائل بأنها كانت تمارس الملاكمة بشكل ضعيف حيث لم تشغل اهتمام الناس وبعد موت جمس فيج برع تلميذة (جاك بروتون) لاستكمال المشوار الذى بدأ به أستاذه جمس فيج وطور قوانين الملاكمة.

وفى عام 1865م تم تأكيد ضرورة ارتداء قفازات للملاكمين كما تم تحديد مدة الجولة 3 دقائق وراحة دقيقة بين كل جولة ووضع 3 فئات وزنية الخفيف دون 60 كلج والوسط دون 70 كجم والثقيل ما زاد عن ذلك، وفى عام 1880م تأسس أول اتحاد للملاكمة بإنجلترا وفى 1881م أقيمت أول بطولة رسمية للملاكمة وفى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالث عام 1904م بسان لويس أمريكا أدخلت الملاكمة.

ظهرت صور قتال القبضات فى منحوتة سومرية فى الألف الثالث قبل الميلاد، حيث كانت هناك منحوتة مصرية تعود للألف الثانى قبل الميلاد تصور كل من المقاتلين والمتفرجين فى كلا المنحوتتين تصور مسابقات بقبضات عارية. وفى عام 1927 اكتشف عالم الآثار الدكتور Speiser لوح من الحجر فى بغداد يعود لـ7000 سنة يصور رجلين يستعدان لخوض نزال ،أقدم دليل يظهر قفازات الملاكمة يعود إلى جزيرة كريت فى فترة الحضارة المينونية من 900 إلى 1000 قبل الميلاد.

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حاكم يونانى يسمى ذيسوس، الذى حكم حول العام 900 قبل الميلاد، كان يتسلى بمشاهدة الرجال الذين يجلسون أمام بعضهم البعض ويضربون بقبضاتهم حتى يقتل أحدهم. مع مرور الوقت، واصل المقاتلون الكفاح على أقدامهم ولبسوا القفازات (ليست مبطنة).

واعتمدت الملاكمة أولاً كرياضة أوليمبية (اليونانيون القدماء كانوا يدعونها "بيجم" أو "بيجماتشيا") فى 688 قبل الميلاد، والمشاركون فى الألعاب القديمة كانوا يتدربون على ضرب الحقائب (التى كانت تسمى "korykos"). كان المقاتلين يبقون أصابعهم محررة، ولبسوا أشرطة جلدية (دعت "himantes") على أيديهم، وأرساغهم، وأحياناً على أذرعتهم، لحمايتهم من الجروح.