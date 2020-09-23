شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز طلائع الجيش يدرس مباريات الحرس قبل موقعة المكس بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات فريق حرس الحدود فى الفترة الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق الساحلى قبل مواجهته المقرر لها الثالثة عصر الجمعة المقبل باستاد المكس بالإسكندرية فى الجولة 29 للمسابقة، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة وادى دجلة التى أقيمت عصر الاثنين على جهاز الرياضة العسكرى وفاز بها الطلائع بهدف دون رد سجله عمرو جمال.

على الجانب الآخر، حرص نادى طلائع الجيش على إقامة حفل تكريم للطفل الذى لاقى معاملة سيئة من محمد هلال لاعب وادى دجلة فى مباراة الفريقين، حيث أحضر العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع تورتة فى وجود اللاعبين والجهاز الفني والمشجع الشهير "أمح"، لتكريم الطفل فى أجواء أسرية للغاية.

من جهته، اعتذر محمد هلال لاعب وادى دجلة إلى طفل الملاعب عن الطريقة السيئة التى تعامل بها معه خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش باستاد الجهاز الرياضة العسكرى، مشيراً إلى أنه كان تصرفه به بعض العصبية بسبب تأخر فريقه بهدف.

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فى سياق مختلف، أعلن محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، عن تلقيه عرضاً من نادى سموحة للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو المقبل بعد نهاية الموسم الجارى، وقال بسام فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، مباراة الأمس كانت مفترق طرق بالنسبة لنا، ووضعنا كل الحسابات قبل المباراة وفوزنا منحنا أفضلية كبيرة حتى فى المواجهات المباشرة مع وادى دجلة، طموحى أكون متوجد ضمن اختيارات المنتخب وأبذل ما فى وسعى من أجل هذا الأمر.

أضاف: كان هناك بعض المفاوضات مع عدة الأندية، ولكن مفاوضات بيراميدز انتهت تماماً، والمفاوضات الحالية مع فريق من الإسكندرية وبالتحديد نادى سموحة، وطلبت منهم عدم الدخول فى مفاوضات رسمية حتى يضمن الطلائع البقاء فى الدورى .

واصل: أصبح الآن لدينا فرصة لتسويق أنفسنا فجميع المباريات تنقل على الهواء ليس الأهلى والزمالك فقط، ولا يوجد فارق بين الأندية سوى فى الطموح فقط، وحتى الجهاز الفنى للمنتخب يتابع جميع الأندية وجميع اللاعبين، نعلم جيداً أننا لن نظلم فى الاختيارات ونعمل بقدر المستطاع للوصول للمنتخب.

استكمل: أميل إلى الأهلى أكثر من الزمالك فى التشجيع، ولكن فى أوقات أشجع الزمالك أمام الأهلى، بيصعب عليا فريق يكون كويس ويخسر، وحتى فى عائلتى الأمور متساوية نصفهم يشجع الأهلى ونصفهم يشجع الزمالك.

واختتم: الانضمام للأهلى أو الزمالك شرف، واذا تلقيت عرضاً من الفريقين فى وقت واحد سأختار الأهلى طبعاً.