شكرا لقرائتكم خبر عن "سبب غريب" وراء استبعاد رجب بكار من تدريبات ومباريات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن سبب اتخاذ إدارة النادى قرارًا باستبعاد رجب بكار، ظهير أيمن الفريق، من المشاركة فى التدريبات الجماعية وكذلك المباريات الرسمية للفريق، حيث غاب اللاعب عن مواجهات فريقه فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز أمام كل من المصرى البورسعيدى ثم وادى دجلة وحرس الحدود، التى أقيمت الاثنين فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارًا باستبعاد رجب بكار بسبب عدم مشاهدة اللاعب مباراة فريقه أمام المصرى فى الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد، وخرج اللاعب من قائمة المباراة، ونظرًا لعدم مشاهدته للمباراة اتخذت الإدارة قرارًا بإيقاف اللاعب وعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية وكذلك المباريات، دون علم الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش.

وكان بيراميدز أعلن التعاقد مع أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى، لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد انتهاء تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق السماوى.

وعلق رجب بكار على قرار استبعاده من المباريات وخوضه التدريبات بشكل منفرد، بنشر صورته عبر حسابه الشخصى على انستجرام، معلقًا عليها: "واثق الخطوة يمشى ملكاً".