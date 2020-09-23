شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة عن مستحقات إيهاب جلال: "هنسدد لما ربنا يفرجها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وليد هويدى، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، على توجيه الشكر لإيهاب جلال مدرب الفريق السابق، والذى رحل مؤخراً عن تدريب أبناء الفيوم بسبب تأخر المستحقات المادية لعدة أشهر، وقال هويدى فى تصريحات إذاعية لربنامج "وان تو" الذى يقدمه حازم إمام، "نشكر إيهاب جلال على دوره فى إنقاذ المقاصة، ونتائجنا بالدور الثانى أفضل نتائج بعد الأهلى والزمالك".

وأضاف هويدى، "إيهاب جلال مقبضش من أربع شهور ونصف ولم نماطل معه لما ربنا يفرجها سنرسل إليه مستحقاته هو والجهاز المعاون، وعلى عاشور مستمر فى الست مباريات المتبقية بالدورى وفى نهاية الموسم نقيم الموقف كاملا، بعض اللاعبين حصلوا على جزء من مستحقاتهم وهناك بعض الخصومات ونسبة المشاركة".

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واختتم مدير الكرة بالمقاصة تصريحاته قائلا، "كلنا زعلانين لرحيل إيهاب جلال مش اللاعيبة بس لكن نحترم وجهة نظره ونكن له الود والاحترام، وعلاقتنا مش شغل بس فى مودة بينا، من غير شكاوى حق إيهاب جلال هيوصل ليه، ونيتنا السداد أول لما توصل الفلوس سنعطيه حقوقه".

من جهته، طلب إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق المقاصة إدارة ناديه بسداد مستحقاته المتأخرة منذ ما يزيد عن 4 اشهر، وكذلك رواتب عمال غرف الملابس التى صرفها إيهاب جلال من "جيبه الخاص" بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادى منذ فترة، كما طلب ايهاب جلال من ادارة المقاصة 40 الف جنيه قيمة حقن وعلاج دفعها لعلاج حسنى فتحى لاعب الفريق من جيبه الخاص ايضا، وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادى بعسبب عدم حصوله على مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوى مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب

فيما رفض لاعبو المقاصة خوض تدريب الأمس بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة، الا ان وليد هويدى المشرف على الكرة فى النادى طلب من اللاعبين خوض المران لحين حل الازمة، وبالفعل قام لاعبو المقاصة بخوض التدريبات بدون جهاز فنى استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.